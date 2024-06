Πέθανε ο Τζέρι Γουέστ, θρήνος στο NBA και τους Λος Άντζελες Λέικερς

Μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες, αλλά και η μορφή στο logo του NBA, ο Τζέρι Γουέστ, πέθανε σε ηλικία 86 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο μπάσκετ και ειδικά την οικογένεια των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Τζέρι Γουέστ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους στο NBA, με τεράστια καριέρας ως παίκτης, αλλά και ως παράγοντας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μπάσκετ, το οποίο και υπηρέτησε σε ολόκληρη τη ζωή του.

Ο Αμερικανός Hall of Famer, αγωνίστηκε για πάνω από μία δεκαετία στους Λέικερς και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Finals MVP, ενώ αποτέλεσε και προπονητή της ομάδας του Λος Άντζελες, για μία τριετία.

Ακόμη πιο σπουδαία ήταν η καριέρα του ως παράγοντας, καθώς δημιούργησε τις μεγάλες ομάδες των Λέικερς με τα πέντε πρωταθλήματα του Κόμπι Μπράιαντ, αλλά και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς των Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον.

Ο Τζέρι Γουέστ δεν είναι όμως πλέον στη ζωή, αφού σε ηλικία 86 ετών, ανακοινώθηκε ότι πέθανε και άφησε φτωχότερο, το παγκόσμιο μπάσκετ.

Legendary Hall of Famer Jerry West passed away peacefully this morning at the age of 86. His wife, Karen, was by his side.