Ο Ζαν-Πιέρ Ζαμπουιγ πέθανε σε ηλικία 80 ετών και άφησε “φτωχότερο” τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τον οποίο υπηρέτησε και ως πιλότος της Formula 1.

Ήταν αυτός μάλιστα που ξεκίνησε να γράφει ιστορία για τη Renault, καθώς ο Ζαν-Πιέρ Ζαμπουίγ ήταν ο πρώτος που κατέκτησε pole position, αλλά και νίκη για τη γαλλική ομάδα στη Formula 1.

Η Alpine, που ανήκει στη Renault, έκανε έτσι και σχετική ανάρτηση στα social media, για να αποχαιρετήσει τον Γάλλο θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, γράφοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο Ζαν-Πιέρ Ζαμπουίγ κυριάρχησε στην έναρξη του ταξιδιού της Renault στην F1 το 1977 με την ανθεκτική και τολμηρή συμπεριφορά του. Η αποφασιστικότητα και η αφοσίωσή του να πετύχει ενέπνευσε πολλούς… είμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα λόγω του Ζαν-Πιέρ και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει».

It marks another sad moment in French motorsport after the passing of both Patrick Tambay and Philippe Streiff in December. Jean-Pierre, Patrick and Philippe will forever be in our thoughts. pic.twitter.com/bTZgEyy0R9