Αθλητικά

Πέθανε οπαδός της Σέλτικ μετά από κατάρρευση στις εξέδρες, στο ματς με τη ΛΑΣΚ

Την τραγική είδηση γνωστοποίησαν οι ίδιοι οι “Καθολικοί”, βάζοντας μαύρο στην ανάρτησή τους
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Russell Cheyne
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Η Σέλτικ νίκησε με 3-0 την ΛΑΣΚ στο “Σέλτικ Παρκ” το βράδυ της Τετάρτης (19.08.2026), στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα πλέι οφ του Champions League, ένα αποτέλεσμα που δεν μπόρεσε να το χαρεί όπως θα ήθελε, αφού ένας οπαδός της άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο.

Όπως ενημέρωσε η Σέλτικ, ο συγκεκριμένος οπαδός κατέρρευσε στης εξέδρα, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών που έσπευσαν στο σημείο όπου βρισκόταν ο άτυχος άνδρας, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν και τελικά απεβίωσε στο νοσοκομείο…

Το σήμα της Σέλτικ, στην ανακοίνωση της ομάδας, μπήκε σε μαύρο φόντο, σε ένδειξη πένθους για το θάνατο του οπαδού της.

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