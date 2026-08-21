Πετρούνιας, Τεντόγλου και Τζόλης στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Βραδιά με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον είναι αυτή της Παρασκευής (21/8/2026), με τη συμμετοχή του Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των κρίκων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής να ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Από την πλευρά του, ο Μίλτος Τεντόγλου θα δοκιμάσει να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League της Λωζάνης, ενώ ο Χρήστος Τζόλης κάνει πρεμιέρα με την Άρσεναλ στην Premier League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/8/2026)

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Ανδρών – Πετρούνιας Ενόργανη Γυμναστική

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι

21:00 ΕΡΤ1 Τσεχία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Λωζάνη

21:48 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Diamond League – Τεντόγλου Στίβος

22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Κόβεντρι Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι