Ο Φρανσίσκο Ίσκο αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εξτρέμ του πλανήτη, έχοντας ήδη κατακτήσει τα πάντα στην ποδοσφαιρική του καριέρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά φαίνεται ότι εξίσου… αποδοτικός είναι και εκτός γηπέδου.

Αυτό αποκάλυψε τουλάχιστον η σύζυγος του Ίσκο και ηθοποιός στην Ισπανία, Σάρα Σαλάμο, καθώς ως καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή, προχώρησε σε “πιπεράτες” λεπτομέρειες για τη σεξουαλική τους ζωή.

«Ούτε εκείνος ούτε εγώ θέλαμε να έρθουμε στην εκπομπή, μέχρι να καταφέρουμε να κάνουμε σεξ μια φορά την ημέρα. Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Ωστόσο προέκυψε και το βιβλίο μου. Έχουμε πολύ δουλειά και οι δύο και μεγαλώνουμε και τον γιο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σαλάμο για τον Ίσκο.

