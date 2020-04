Οι κορυφαίοι τενίστες, Μπενουάρ Περ και Σταν Βαβρίνκα το έχουν… ρίξει στα live, ελέω καραντίνας και κορονοϊού, με τον Γάλλο αυτή τη φορά να απαντάει με απόλυτη ειλικρίνεια σε ερώτηση του Πολωνού, για το αν έχει κάνει σεξ πριν από αγώνα.

“Έχεις κάνεις σεξ μια ώρα πριν από αγώνα;” ήταν η αφοπλιστική ερώτηση που δέχτηκε από τον Σταν Βαβρίνκα ο Γάλλος τενίστας, Μπενουάρ Περ, σε live που έκανε μαζί με τον Πολωνό στο Twitter. Αφού λοιπόν αποκάλυψε πως το έχει κάνει, δήλωσε πως δεν θα πει περισσότερα αναφορικά με πότε και το πρόσωπο που έγινε η πράξη, αλλά αποκάλυψε ότι αυτό έγινε σε αρκετές πόλεις, ανάμεσά τους και το Παρίσι.

Όταν δε ο Βαβρίνκα τον ρώτησε αν αυτό έγινε στα αποδυτήρια, ο Περ απάντησε γελώντας πως όχι, αφού το ξενοδοχείο στο Παρίσι είναι κοντά στην αρένα που διεξάγονται τα ματς.

Wawrinka: Ever had sex an hour before a match?



Paire: Yes



W: Where, when, how, w/ whom?



P: I’m not saying more



W: At least the city



P: There’s many cities



W: Say just one



P: Paris



W: So you had sex in the locker room?



P: No because you know in Paris the hotel is close 😭 pic.twitter.com/areJoMMfFP