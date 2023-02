Ο Ζεράρ Πικέ μίλησε για πρώτη φορά για τη νέα του σύντροφο, Κλάρα Κία και παραδέχθηκε ότι πηγαίνει μαζί της για ψώνια και εκείνη διαλέγει τα ρούχα του.

«Το παραδέχομαι, είμαι σαν κούκλα της. Η αλήθεια είναι ότι πάω με την κοπέλα μου για ψώνια και μου τα διαλέγει εκείνη», τόνισε ο Πικέ σε συνομιλία του στο Twitch με τον γνωστό Ισπανό streamer, Ιμπάι Γιανός.

Ο παλαίμαχος Ισπανός ποδοσφαιριστής εντοπίστηκε πρόσφατα να κάνει βόλτα στα μαγαζιά με την Κία, δείχνοντας να έχει επισημοποιήσει τη σχέση του μαζί της, μετά τον πολύκροτο χωρισμό του με την τραγουδίστρια, Σακίρα. Ο Πικέ δεν δίστασε πάντως να αναφέρει και το όνομα της πρώην συζύγου του σε ερώτηση για τον πιο διάσημο που έχει στις τηλεφωνικές επαφές του.

«Θα έλεγα ότι η Σακίρα, πιθανότατα, είναι η πιο διάσημη επαφή μου. Εκτός από το χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο νομίζω ότι έχει τους περισσότερους ακολούθους στα social media», είπε χαρακτηριστικά ο άλλοτε αρχηγός της Μπαρτσελόνα.

