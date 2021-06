Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μπήκε από τη Δευτέρα (07.06.2021) στην προετοιμα΄σια της Εθνικής Ελλάδας για το Προολυμπιακό τουρνουά και ο Ρικ Πιτίνο αναφέρθηκε δεν έκρυψε την ικανοποίηση του.

“Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ενσωματώθηκε στην ομάδα μας σήμερα. Εξαιρετική προσθήκη στην Εθνική μας ομάδα”, έγραψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Kostas Antetokounmpo joined our team today. Wonderful addition to our National team!