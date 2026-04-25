Πλάνταξε στο κλάμα ο Πουρσανίδης για το Κύπελλο του ΟΦΗ – Το κοντράστ των συναισθημάτων με τον ΠΑΟΚ

Με γκολ των Φούντα, Νους και Ισέκα (σ.σ. πέναλτι στην παράταση) ο ΟΦΗ επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας το 2ο Κύπελλο Ελλάδας Betsson της ιστορίας του μετά το 1987! Το σφύριγμα της λήξης από τον Ευαγγέλου, έδωσε το έναυσμα στους Κρητικούς, να ξεκινήσουν τους πανηγυρισμούς εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο Ηλίας Πουρσανίδης δεν άντεξε τη συγκίνηση μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ! Ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά από την νίκη επί του ΠΑΟΚ, περπατούσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει, τι είχε μόλις συμβεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο δίπλα του, οι παίκτες ου ΟΦΗ έτρεχαν σα μικρά παιδιά, πανηγυρίζοντας για τη μεγάλη τους επιτυχία. Θυμίζουμε ότι πέρα από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, οι Κρητικοί εξασφάλισαν και παρουσία είτε στα playoffs του Europa League, είτε συμμετοχή στη League Phase του Conference League.

Την ίδια στιγμή, η πικρία ήταν εμφανέστατη στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Κεφάλια κατεβασμένα, μάτια βουρκωμένα και ματιές… χαμένες, με κάποιους παίκτες του Λουτσέσκου να έχουν γονατίσει.

Να αναφέρουμε ότι αν και δακρυσμένος, ο Ηλίας Πουρσανίδης πήγε και έδωσε το χέρι του στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα, τη στιγμή που ο δεύτερος προσπαθούσε να διαχειριστεί τα συναισθήματά του.