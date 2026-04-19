Πλέι οφ NBA: Νίκη χωρίς Ντόντσιτς για τους Λος Άντζελες Λέικερς, εύκολα το 1-0 και οι Νιου Γιορκ Νικς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αγωνίστηκαν χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, αλλά κατάφεραν να φθάσουν στη νίκη με 107-98 επί των Χιούστον Ρόκετς, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ του NBA.

Με τους Χιούστον Ρόκετς να αγωνίζονται με τη σειρά τους χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ, οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν την έκπληξη και κράτησαν το πλεονέκτημα έδρας, χάρη στη φοβερή εμφάνιση του Λουκ Κενάρντ, που τελείωσε το ματς με 27 πόντους και 5/5 τρίποντα.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν πάντως ο κορυφαίος του αγώνα, με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ ο Ντεάντρε Έιτον πρόσθεσε 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Για τους ηττημένους, ο Αλπερέν Σενγκούν είχε 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Την πρώτη τους νίκη πήραν όμως και οι Νιου Γιορκ Νικς, που επικράτησαν με 113-102 των Ατλάντα Χοκς στη Νέα Υόρκη, κάνοντας το 1-0 στη δική τους σειρά των πλέι οφ. O Τζέιλεν Μπράνσον με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ “καθάρισε” το ματς για την ομάδα του, με τον Ονιέκα Οκόνγκου να έχει 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, για τα “γεράκια”.

Τα αποτελέσματα στα πλέι οφ

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς 126-113

Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 116-105

Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 113-102

Λος Άντζελες Λέικερς – Χιούστον Ρόκετς 107-98