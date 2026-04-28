Πλέι οφ NBA: «Σκούπα» από τους Θάντερ, μείωσαν σε 3-2 οι Νάγκετς, μία «ανάσα» από την έκπληξη οι Μάτζικ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έγιναν η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στη δεύτερη φάση των πλέι οφ του NBA, αφού νίκησαν με 131-122 τους Φοίνιξ Σανς και στο 4ο παιχνίδι της σειράς, βγάζοντας… σκούπα για το 4-0 στον πρώτο γύρο.

Με τον Γκίλτζεους-Αλεξάντερ να έχει στο… ρελαντί 26 πόντους και τον Χόλμγκρεν να προσθέτει 22 πόντους με 8 ριμπάουντ, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν άνετα και στο δεύτερο εκτός έδρας ματς κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, που είχαν τον Μπρουκς με 19 πόντους και τον Μπούκερ να μένει στα “ρηχά” με 14 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περσινοί πρωταθλητές του NBA έχουν βάλει έτσι από νωρίς πλώρη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και παραμένουν το φαβορί για το… back to back.

Κοντά σε μία επική πρόκριση είναι από την άλλη πλευρά στην Ανατολή, οι Ορλάντο Μάτζικ, που προηγούνται πλέον με 3-1 στη σειρά με τους πρωτοπόρους της κανονικής διάρκειας, Ντιτρόιτ Πίστονς.

Με όπλο την άμυνά τους, οι Ορλάντο Μάτζικ “λύγισαν” ξανά τους Ντιτρόιτ Πίστονς και με το 94-88 στο 4ο ματς των δύο ομάδων, βρίσκονται πλέον μία νίκη μακριά από την επόμενη φάση του NBA και την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης έκπληξης της σεζόν. O Πάολο Μπανκέρο με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των “μάγων” στο ματς, ενώ ο Κέιντ Κάνινγχαμ είχε 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τους ηττημένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, μεγάλη “μάχη” γίνεται μεταξύ των Ντένβερ Νάγκετς και των Μινεσότα Τίμπεργουλβς για την πρόκριση στα ημιτελικά της Δύσης, αφού η ομάδα του Νίκολα Γιόκιτς εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα τραυματισμών των “λύκων” για να μειώσει σε 3-2 τη σειρά.

Με τους Ντι Βιτσέντζο και Έντουαρντς εκτός, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς είχαν τον Ράντλ με 27 πόντους και τον Ντοσούνμου ξανά θετικό με 18 πόντους, αλλά ο “τριπλός” Γιόκιτς πανηγύρισε στο φινάλε τη νίκη με 125-113.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του NBA είχε 27 πόντους, 16 ασίστ και 12 ριμπάουντ στο ματς, ενώ Μάρεϊ και Τζόουνς πρόσθεσαν 24 και 20 πόντους αντίστοιχα.