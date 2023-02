Τα προβλήματα δεν σταματούν στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τους πρωταθλητές Γαλλίας να χάνουν με τραυματισμό τον Νεϊμάρ στο πιο κομβικό σημείο της σεζόν.

Σύμφωνα με την «Parisien» ο Νεϊμάρ υπέστη μερική ρήξη συνδέσμων στον δεξί αστράγαλό του και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 3-4 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει τη ρεβάνς με την Μπάγερν Μονάχου για το Champions League.

Ο Βραζιλιάνος σταρ τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιλ για το γαλλικό πρωτάθλημα, αποχωρώντας δακρυσμένος από τον αγωνιστικό χώρο.

Neymar is very likely to miss the return leg against Bayern. First tests undergone by the Brazilian have revealed a partial tear of the ligaments of his right ankle. He’s expected to be sidelined for 3-4 weeks [@le_Parisien] pic.twitter.com/u1o8VlTO7D