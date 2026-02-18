Πλήγμα με Νίκολο Μέλι στη Φενέρμπαχτσε, τον χάνει για τουλάχιστον 1,5 μήνα

Ισχυρό πλήγμα στη Φενέρμπαχτσε! Όπως έγινε γνωστό, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους χάνει τον κορυφαίο της παίκτη σε ριμπάουντ αυτή τη σεζόν στη Euroleague, Νικόλο Μέλι, για διάστημα έξι έως οκτώ εβδομάδων.

Ο Νικόλο Μέλι έχει υποστεί κάταγμα σε οστό στο πόδι και θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, όπως αποκάλυψε στο “Χ” ο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου. H επιστροφή ενός εκ των πρωταγωνιστών της Φενερμπαχτσέ στην κατάκτηση του τίτλου της Euroleague πέρυσι, πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου είναι αβέβαιη.

Στην καλύτερη περίπτωση, ο Μέλι θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για την 35η αγωνιστική εναντίον της Μπάγερν Μονάχου.

Δεδομένη είναι η απουσία του στον εξ αναβολής αγώνα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ, στο ΣΕΦ στις 17 Μαρτίου (21:15).