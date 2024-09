Πλήγμα με Ντάνι Όλμο στην Μπαρτσελόνα

Άτυχος στάθηκε ο Ντάνι Όλμο. Ο διεθνής Ισπανός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα ίσως χρειαστεί να μείνει για πάνω από ένα μήνα εκτός δράσης, λόγω τραυματισμού.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως ο Ντανι Όλμο έχει έναν τραυματισμό στον δεξιό του μηριαίο, ο οποίος αναμένεται να τον κρατήσει στα «πιτς» για τέσσερις έως και πέντε εβδομάδες.

Ο Όλμο λογικά θα προλάβει το «El Clasico», απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στις 27 Οκτωβρίου, αλλά θα χάσει την πρεμιέρα της Μπαρτσελόνα στο ανανεωμένο Champions League -κόντρα στη Μονακό- όπως και τα ματς με Γιούνγκ μπόι και πιθανότατα με την Μπάγερν Μονάχου για τη “λαμπερή” διοργάνωση”.

Επίσης, η Μπαρτσελόνα θα τον στερηθεί και στα ματς πρωταθλήματος με Βιγιαρεάλ, Χετάφε, Οσασούνα, Αλαβές και πιθανότατα με την Σεβίλλη.

