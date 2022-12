Δίχως τον Γκάμπριελ Ζεσούς θα συνεχίσει την πορεία της στο Μουντιάλ 2022 η Βραζιλία.

Ζημία στη Βραζιλία λίγο πριν την έναρξη της νοκ άουτ φάσης του Μουντιάλ 2022. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γκαμπριέλ Ζεσούς έχει έντονες ενοχλήσεις στο γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Ο σέντερ φορ της Άρσεναλ ερχόταν από τον πάγκο, αποτελώντας μία αξιόπιστη λύση πίσω από τον Ριτσάρλισον.

Υπενθυμίζεται ότι η Βραζιλία αντιμετωπίσει κι άλλα προβλήματα, με τους Νεϊμάρ και Άλεξ Σάντρο να κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την αναμέτρηση με τη Νότια Κορέα.

Gabriel Jesus will miss the rest of the World Cup, sources close to player and Brazil confirm. He has pain in his knee and won’t be able to be back during the competition. 🚨🇧🇷 #Qatar2022



Gabriel’s expected to return in January with Arsenal. pic.twitter.com/TSZxO9X4dY