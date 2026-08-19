Αθλητικά

Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με Ζίβκοβιτς: Χάνει και τη ρεβάνς με την Μπραν

Τιμωρία δύο αγωνιστικών για τον αρχηγό του Δικεφάλου του Βορρά
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Τις υπηρεσίες του Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια με την Μπραν για τα πλέι οφ του Conference League.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές από την UEFA για την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, κάτι που σημαίνει ότι ο Ζίβκοβιτς δεν θα είναι διαθέσιμος σε κανέναν αγώνα με την Μπραν που θα κρίνει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Δικεφάλου.

Πρόκειται για ακόμα ένα τεράστιο πλήγμα στον ήδη λειψό από μεσοεπιθετικές επιλογές ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να καλείται να βρει λύσεις εκ των έσω για να καλύψει τη μεγάλη απουσία του Σέρβου άσου.

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