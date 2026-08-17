Πλησιάζει στον Ολυμπιακό ο Αρμάντο Γκονζάλες – Δεν αγωνίστηκε τα ξημερώματα με την Τσίβας

Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Τσιβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο 23χρονος επιθετικός δεν χρησιμοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (17.08.2026) στην αναμέτρηση της ομάδας με την Σάντος Λαγκούνα για το πρωτάθλημα του Μεξικού και φέρεται να πλησιάζει όλο και περισσότερο… στον Πειραιά.

Η απόφαση, ο Αρμάντο Γκονζάλες να μείνει στον πάγκο της Τσίβας, συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις που υπάρχουν με τον Ολυμπιακό. Το γεγονός αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο στο Μεξικό, αφού τα ΜΜΕ της χώρας κάνουν λόγο για οιωνό μετεγγραφής, από την στιγμή που έχει κυκλοφορήσει σχετικό βίντεο που δείχνει τον νεαρό επιθετικό να έχει μια θερμή αγκαλιά με τον προπονητή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπονητής της Τσίβας, Γκαμπριέλ Μιλίτο, μετά το ματς -όπου η ομάδα του επικράτησε 1-0- ρωτήθηκε για την απόφαση να κρατήσει στον πάγκο τον Μεξικανό διεθνή άσο και επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό.

Buah, pues yo creo que este pudo haber sido el último partido de Armando González 🇲🇽 con Chivas. El CT de Rebaño lo abrazó al término del partido vs Santos donde quedó todo el encuentro en el banquillo. Un nuevo mexicano se estaría encaminado a Europa.pic.twitter.com/nVxrh0iWoh — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 17, 2026

“Είμαι ενήμερος για την κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αν θα μείνει ή αν τελικά θα έρθει μια προσφορά που θα πείσει τον σύλλογο και θα φύγει, ή αν θα πείσει τον Αρμάντο να πραγματοποιήσει το όνειρο που έχει κάθε ποδοσφαιριστής να παίξει στην Ευρώπη. Προτίμησα να ξεκινήσω τον αγώνα με τον Ρικάρντο Μαρίν και να τελειώσω με τον Σεπούλβεντα, για να δώσω στον Αρμάντο λίγη ηρεμία, γιατί όταν προκύπτουν τέτοιου είδους καταστάσεις υπάρχει πάντα επιπλέον άγχος και χρειαζόμαστε όλοι να είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Μερικές φορές, τέτοιου είδους καταστάσεις μπορούν ασυνείδητα, ακούσια, να σου αποσπάσουν την προσοχή”, ανέφερε αρχικά.

“Θα δούμε τι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα. Αν μείνει, θα παίξει ξανά γιατί είναι ένας φανταστικός και πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Αν αυτό δεν συμβεί, αυτό που ήθελα ήταν να του δώσω ηρεμία και την ελευθερία να πάρει μια απόφαση αυτή τη στιγμή. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω ότι έγινε αυτή η προσφορά (σ.σ. του Ολυμπιακού), αλλά γνωρίζω επίσης ότι ο σύλλογος θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά του όπως αρμόζει και αν η προσφορά δεν είναι ικανοποιητική, ο Αρμάντο θα παραμείνει μαζί μας. Θα δούμε τι θα συμβεί”, εξήγησε ο προπονητής στη συνέντευξη Τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεξικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Τσίβας δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον παίκτη εάν δεν πληρωθεί η ρήτρα του (περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ). Ωστόσο άλλες πηγές αναφέρουν πως η διοίκηση της ομάδας της Γουαδαλαχάρα είναι διαλλακτική για την πώληση του παίκτη με μικρότερο ποσό, λόγω και της μεγάλης επιθυμίας του να έρθει στον Ολυμπιακό.

Ο μάνατζερ του 23χρονου επιθετικού φέρεται να βρίσκεται στην Αθήνα και να είχε συνάντηση με ανθρώπους του Ολυμπιακού. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στη συνάντηση που υπήρξε, ξεκαθαρίστηκε η πρόθεση του παίκτη να φορέσει τα ερυθρόλευκα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός κατέθεσε δεύτερη επίσημη πρόταση στην Τσίβας, με σκοπό να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην ολοκλήρωση της μετεγγραφής. Τα νέα οικονομικά δεδομένα δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά κατά κάποιες πηγές οι Πειραιώτες πλησίασαν ένα ποσό κοντά στα 8.500.000 ευρώ.