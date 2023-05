Μια απρόσμενη -αλλά και σπάνια- πτώση είχε ο Αλμπέρτο Μπετιόλ, κατά τη διάρκεια του ποδηλατικού γύρου της Ιταλίας.

Ο Ιταλός ποδηλάτης, Αλμπέρτο Μπετιόλ είχε μια θεαματική πτώση, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από τον τερματισμό, σήμερα το απόγευμα της Τρίτης στον Γύρο της Ιταλίας, κατά τη διάρκεια του 10ου ετάπ.

Άνθρωπος της διοργάνωσης έσπευσε να βοηθήσει δυο ποδηλάτες που μόλις είχαν πέσει στο έδαφος (η υγρασία είχε κάνει γλιστερό το οδόστρωμα), βάζοντας στην άκρη τα ποδήλατά τους και τη στιγμή που πήγαινε να βοηθήσει τον Λούκας Πόλστμπεργκ, δεν πρόσεξε και συγκρούστηκε με τον Μπετιόλ.

Ο Ιταλός ποδηλάτης έσκασε στο οδόστρωμα, σύρθηκε για λίγο και σηκώθηκε μέσα στα νεύρα, “κράζοντας” τον άνθρωπο της διοργάνωσης (και ο δεύτερος έπεσε άτσαλα στην άσφαλτο).





Amidst a crash involving Warren Barguil, Michel Ries and Lukas Postlberger, the EF Education–EasyPost rider is knocked off his bike by a race official in the road!#GirodItalia pic.twitter.com/3gBPAnozH7