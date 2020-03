Δύο συμπαίκτες στην Οσασούνα, οι Ραούλ Νάβας και Φραν Μερίδα μοιράζονται έναν… τοίχο στα σπίτια τους και έτσι βρήκαν τον τέλειο τρόπο για να συνεχίσουν να προπονούνται.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είναι και γείτονες στην ισπανική πόλη, με τους κήπους τους να χωρίζει ένας θαμνοειδής φράχτης, τον οποίο και μετέτρεψαν σε… φιλέ, που τους επιτρέπει να παίξουν ποδοβόλεϊ.

Το σχετικό video έχει γίνει φυσικά viral, με τους δύο συμπαίκτες στην Οσασούνα να φαίνεται ότι το διασκεδάζουν ιδιαίτερα, έχοντας βρει τη… λύση για την άθληση στην περίοδο του κορονοϊού.

Osasuna players Raúl Navas and Fran Mérida who are also neighbors, playing football tennis between their gardens. ⚽️🎾



This is brilliant! pic.twitter.com/DEPOrbG6xJ