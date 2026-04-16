Ποδοσφαιριστής στην Αίγυπτο φίλησε διαιτητή μετά από απόφαση του VAR

O ποδοσφαιριστής της Μπανκ Ελ Αχλί, Οσάμα Φαϊσάλ, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη χαρά του για ένα γκολ του στο ματς με την Ελ Μοκαουλούν στην Αίγυπτο και το πανηγύρισε, φιλώντας τον διαιτητή του αγώνα.

Σε ένα απίστευτο στιγμιότυπο, που έγινε viral, από την αναμέτρηση της Μπανκ Ελ Αχλί με την Ελ Μοκαουλούν στην Αίγυπτο, ο Οσάμα Φαϊσάλ είδε τον διαιτητή να δείχνει ότι το VAR ακύρωσε το οφσάιντ στο γκολ νίκης που πέτυχε ο ίδιος και αντέδρασε αυθόρμητα, δίνοντας ένα φιλί στον ρέφερι του αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής πέτυχε το 2-1 στο ματς στο 78ο λεπτό και με αυτό το γκολ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, στο πρωτάθλημα της πατρίδας του.

Η νίκη κρίθηκε έτσι μέσω VAR.