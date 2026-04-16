Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής στην Αίγυπτο φίλησε διαιτητή μετά από απόφαση του VAR

Το φιλί που έγινε viral στον αγώνα του αιγυπτιακού πρωταθλήματος
O ποδοσφαιριστής της Μπανκ Ελ Αχλί, Οσάμα Φαϊσάλ, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη χαρά του για ένα γκολ του στο ματς με την Ελ Μοκαουλούν στην Αίγυπτο και το πανηγύρισε, φιλώντας τον διαιτητή του αγώνα.

Σε ένα απίστευτο στιγμιότυπο, που έγινε viral, από την αναμέτρηση της Μπανκ Ελ Αχλί με την Ελ Μοκαουλούν στην Αίγυπτο, ο Οσάμα Φαϊσάλ είδε τον διαιτητή να δείχνει ότι το VAR ακύρωσε το οφσάιντ στο γκολ νίκης που πέτυχε ο ίδιος και αντέδρασε αυθόρμητα, δίνοντας ένα φιλί στον ρέφερι του αγώνα.

Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής πέτυχε το 2-1 στο ματς στο 78ο λεπτό και με αυτό το γκολ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, στο πρωτάθλημα της πατρίδας του.

Egyptian league: Amin Ofa kissed the referee on the forehead after decision was made in favour of his team.
by u/Sparky-moon in soccer

Η νίκη κρίθηκε έτσι μέσω VAR.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
229
184
106
102
85
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo