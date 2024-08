Ποδοσφαιριστής στο Περού αποβλήθηκε για απίθανο λόγο με απευθείας κόκκινη κάρτα

Απίστευτη αποβολή στο Κύπελλο του Περού, με έναν ποδοσφαιριστή της Ατλέτικο Αουαζούν να δέχεται την απευθείας κόκκινη κάρτα γιατί κατούρησε την ώρα του αγώνα.

Έχοντας βρεθεί στη γωνία του γηπέδου για να εκτελέσει ένα κόρνερ, ο ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Αουαζούν του Περού, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί μία μικρή διακοπή για να… κάνει την ανάγκη του λίγο έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Το γεγονός δεν πέρασε όμως απαρατήρητο από τον διαιτητή, ο οποίος και του έδειξε την κόκκινη κάρτα για προσβολή του αθλήματος, με τον ίδιο τον παίκτη να δείχνει να απορεί με την αποβολή του.

This player in Peru has just been sent off for having a piss mid game 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tnEnZE6y9O