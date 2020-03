Με τη συμμετοχή «αστέρων» του ποδοσφαίρου και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το μήνυμα της FIFA για τον κορονοϊό.

Συνολικά 28 προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, μεταξύ αυτών οι Μέσι, Μπουφόν, Λίνεκερ, Κασίγιας, Όουεν και Ετό, συμμετέχουν στην καμπάνια ενημέρωσης της FIFA για τον κορονοϊό.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της νέας συνεργασίας της FIFA με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για την καταπολέμηση του κορονοϊού (COVID-19).

Εν ενεργεία, παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές αλλά και προπονητές παγκοσμίου φήμης καλούν όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ακολουθήσουν πέντε βασικά βήματα για να σταματήσουν την εξάπλωση της νόσου.

👐 Hands

💪 Elbow

🙂 Face

↔️ Distance

🤒 Feel



Let some of football's biggest names tell you what you need to be doing to help tackle #COVID19.



ℹ️Learn more 👇https://t.co/iDwqhk1Nor@WHO | @GaryLineker | @Alissonbecker

@CarliLloyd | @teammessi | @setoo9 pic.twitter.com/cbW2o2hWuC