ΑΕΚ: Είναι επίσημο! Ανανέωσε ο Μπακασέτας: “Ήταν εύκολο απ’τη στιγμή που μίλησα με Μελισσανίδη”

Ο Τάσος Μπακασέτας κατάφερε να.. γυρίσει το κλίμα και να “κερδίσει” την παραμονή του στην ΑΕΚ, υπογράφοντας την Πέμπτη (10.01.2019) το νέο του συμβόλαιο στους “κιτρινόμαυρους”.

Οι… γέφυρες που έριξε ο 25χρονος Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός στην πλευρά της ΑΕΚ έπιασαν τόπο και οι δυο πλευρές συμφώνησαν για νέο συμβόλαιο, μέχρι το 2020.

Ο Μπακασέτας βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (10.01.2019) στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ, με τους “κιτρινόμαυρους” να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον παίκτη.

Μέχρι το 2022 στην ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας!

Tasos Bakasetas extends his contract with AEK Athens FC until 2022!#aekfc #aekfctransfers #aekfcteam2018_19 #wearethechampions #aekfamily #weareback pic.twitter.com/uGX7wHSyWS

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) January 10, 2019