ΑΕΚ – Με «τσαλακωμένη» ψυχολογία η Σέλτικ στο ΟΑΚΑ! video

“Στραβοπάτησε” η Σέλτικ στην πρώτη της… έξοδο στο πρωτάθλημα, με την Χαρτς να επικρατεί με 1-0, σε ματς για τη δεύτερη αγωνιστική στην Premiership Σκωτίας.

Η ομάδα του Ρότζερς παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ματς της περασμένης Τετάρτης (08.08.2018) με την ΑΕΚ και ηττήθηκε στο Εδιμβούργο, από το γκολ του Λάφερτι (57′).

HE'S 7 FOOT

AN HE PLAYS

THE FLUTE

KYLE LAFFERTY pic.twitter.com/qg816hCxLP

— GeorgeFromTheShankill (@impongo2) August 11, 2018