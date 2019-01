View this post on Instagram

Τέλος καλό,όλα καλά!! Είμαι πολύ χαρούμενος που θ’ανηκω στην οικογένεια της ΑΕΚ για τα επόμενα 3 χρόνια! Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου,την κοπελα μου, τους φίλους μου κ τους συνεργάτες μου που πάντα είναι δίπλα μου κ με στηρίζουν! Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη του,όλους τους προπονητές που συνεργάστηκα κ συνεργάζομαι,τα διοικητικά στελέχη,τους φυσιοθεραπευτές,τους φροντιστές κ τον κόσμο της ομάδας για την στήριξη του όλα αυτά τα χρόνια!!