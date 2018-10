ΑΕΚ – Μπενφίκα: Ο Σεμέδο «σκότωσε» την Ένωση! Απίθανο ματς στο ΟΑΚΑ – videos

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με πολύ άσχημο τρόπο τον αγώνα κόντρα στη Μπενφίκα, με τους Πορτογάλους να προηγούνται με 0-2 μόλις στο 15ο λεπτό του αγώνα, έχοντας «παγώσει» από νωρίς το ΟΑΚΑ.

Εκμεταλλευόμενοι και την αποβολή του Ντίας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου όμως, οι παίκτες του Μαρίνου Ουζουνίδη «κυριάρχησαν» στο δεύτερο μέρος, ισοφάρισαν σε 2-2 και θα μπορούσαν να πάρουν και τη νίκη, αλλά τελικά μια αντεπίθεση των «αετών» και ένα άπιαστο σουτ του Σεμέδο, έφεραν την ήττα με 3-2, η οποία βάζει ουσιαστικά «τέλος» και στις όποιες φιλοδοξίες της ΑΕΚ στη διοργάνωση.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ επιθετικά το ματς, με αρκετούς παίκτες της να βγαίνουν στην επίθεση για να βρουν ένα γρήγορο γκολ, όμως η Μπενφίκα ήταν αυτή που εκμεταλλεύτηκε τα κενά που δημιουργήθηκαν με αυτό τον τρόπο στην άμυνα της Ένωσης.

Μόλις στο 6′ ο Σεφέροβιτς με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1, ενώ στο 15′ το σκορ ήταν ήδη 0-2, με τον Γκριμάλντο να βγαίνει στην πλάτη των αμυντικών και να σκοράρει σαν σε προπόνηση από κοντά με κεφαλιά.

Seferovic scores the first against AEK Athens, Gedson Fernandes with the assist. #UCL #AEKSLB pic.twitter.com/QV09IMRevB

Great start for #Benfica! Alex Grimaldo jumps in front of the defender to head in Pizzi's cross, and double their lead away to #AEKFC. 2-0!#AEKSLB #UCL #Reconquista #CarregaBenfica pic.twitter.com/xrXeK8R8k2

— #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) October 2, 2018