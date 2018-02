ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το αφεντικό σας είναι η κυρία; Η Ενωση κάνει… ό,τι θέλει τους Πειραιώτες!

-Η ΑΕΚ νίκησε κατά κράτος τον Ολυμπιακό -που προσπάθησε να αντιδράσει στο τέλος- και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας -Η Ενωση επικράτησε 2-1 στο ΟΑΚΑ, στη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου μεταξύ τους αγώνα -Απίθανο το δεύτερο γκολ του Αραούχο

To live του ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Hello, is it me you’re looking for? Mόνο αυτό δεν έχει τραγουδήσει ο βολικός για την ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Διότι, αυτή είναι η αλήθεια φέτος. Την έχει βολέψει ως αντίπαλος και πιθανότατα η Ενωση θα ήθελε και οι επόμενοι μονομάχοι που θα βρεθούν απέναντί της στη σεζόν να της ταιριάζουν τόσο καλά. Ηρεμία δεν βρίσκει μαζί της ο «ερυθρόλευκος» Πειραιώτης.

Το ίδιο συνέβη κι απόψε, η ΑΕΚ τον ξεψάχνισε στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε τα κενά του και μπήκε στο δεύτερο για να τον τελειώσει και να περάσει στους τέσσερις του Κυπέλλου.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο είχε καλό ρυθμό, αλλά ελάχιστες φάσεις και από τις δύο ομάδες. Αμφότερες προσπάθησαν να ανοιχθούν μετά το πρώτο δεκάλεπτο και ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 17′. Τότε, σε σέντρα του Ελαμπντελαουί, ο Βράνιες έδιωξε, ο Ανσαριφάρντ έπιασε το σουτ, αλλά η μπάλα δεν πήρε τροχιά προς το τέρμα.

Το παιχνίδι είχε και τα… γνωστά νεύρα μεταξύ των δύο ομάδων. Στο 20′ ο Λιβάγια παρενόχλησε τον Προτό που έπεσε και εκνευρίστηκε, ενώ πέντε λεπτά μετά, στο 25′ υπήρξε ένταση μεταξύ των Βράνιες και Μάριν, με τον δεύτερο να λέει ότι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ του έκανε κεφαλοκλείδωμα. Και είχε δίκιο ο Γερμανός.

Ο Χριστοδουλόπουλος πέρασε λίγο μετά στον αγώνα, καθώς στο 25′ έπεσε στο έδαφος ο Λόπες, με πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό και έδειξε να μην μπορεί να συνεχίσει στο παιχνίδι.

Ο Προτό εκνευρίστηκε εκ νέου, όταν προσπάθησε να διώξει με τάκλιν στο 32′ και ο Λιβάγια έπεσε πάνω στο πόδι του. Ο Βέλγος ενοχλήθηκε διότι ήθελε να πάρει κάρτα ο Κροάτης. Στο 41′ και έπειτα από σέντρα του Γκάλο από δεξιά, ο Νικολάου προσπάθησε να διώξει, αλλά έστρωσε στον Μασούντ, όμως η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ εμφανίστηκε πολύ καλύτερη και έχοντας εντοπίσει τα αμυντικά κενά που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος ετοιμάστηκε να ανοίξει το σκορ και τα κατάφερε στο 57′. Ο Μπακάκης έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος μόνος του από το ύψος του πέναλτι, έπιασε την κεφαλιά -χωρίς άλμα- και άνοιξε το σκορ (1-0).

Με κεφαλιά απείλησε εκ νέου η Ενωση, στο 64′. Την έκανε ο Κονέ έπειτα από γέμισμα του Γκάλο και ο Προτό έδιωξε.

Το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ που έβρισκε τις -έτσι κι αλλιώς πολλές-τρύπες στην άμυνα του Ολυμπιακού με εξαιρετική ευκολία ήταν σκέτη μαγεία. Στο 73′ ο Αραούχο ντρίμπλαρε με το στήθος τον Ρομαό και με βολέ με το αριστερό από το ημικύκλιο της περιοχής έκανε το 2-0…

Ο Ολυμπιακός μείωσε στο 83′, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη από δεξιά, ο Κονέ άφησε μόνο του τον Ταχτσίδη που έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι Πειραιώτες άρχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση και την πρόκριση, αλλά ο Τζούρτζεβιτς έμοιαζε… λίγος για την υποψιασμένη άμυνα της Ενωσης. Στο 86′ αν και μόνος του έξω από τη μικρή περιοχή, έπιασε τη σκαστή κεφαλιά, αλλά έδιωξε ο Μπάρκας. Στις καθυστερήσεις ανέβηκε ως και ο Προτό στην επίθεση, αλλά η ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 90+3′ με τον Ταχτσίδη πέρασε ανεκμετάλλευτη.

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρκας, Μπακάκης, Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, Λόπες (27΄λ.τρ. Χριστοδουλόπουλος), Σιμόες, Κονέ, Γκάλο, Μπακασέτας (89΄ Γαλανόπουλος), Μασούντ, Λιβάγια (66΄ Αραούχο)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντόνιο Πουσέ*): Προτό, Ελαμπντελαουί, Ρομαό, Νικολάου, Κούτρης, Ζιλέ (65΄ Οφόε), Ταχτσίδης, Μάριν (69΄ Πάρντο), Φορτούνης, Μιραλάς, Ανσαριφάρντ (75΄ Τζούρτζεβιτς).