ΑΕΚ – Σέλτικ: Με Ντεμπελέ στο ΟΑΚΑ! Κανονικά στην αποστολή ο Γάλλος

Η Σέλτικ αντιμετώπισε την ΑΕΚ στη Σκωτία, χωρίς το μεγάλο της «αστέρι» και κορυφαίο επιθετικό της, τον Μούσα Ντεμπελέ, ο οποίος είναι όμως πλέον πιθανό να αγωνιστεί στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ.

Κι αυτό γιατί ο Γάλλος πρώτος σκόρερ της ομάδας του Ρότζερς ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή της Σέλτικ στην Αθήνα, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και από τις σχετικές φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι Σκωτσέζοι από την αναχώρηση της ομάδας.

🛫 On our way to Athens.#UCL #AEKCEL 🇬🇷 pic.twitter.com/nyjFm4yXGX

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 12, 2018