«Αγανάκτησε» με Μήτρογλου! «Ο γ…ς δεν σταματούσε να τρώει» – video

Ο παλαίμαχος άσος της Φούλαμ, Στιβ Σίντγουελ, βρέθηκε καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή και αναφέρθηκε στον Κώστα Μήτρογλου, σχολιάζοντας περιπτώσεις που η μετεγγραφή ενός παίκτη δεν… πιάνει.

Αφού παρομοίασε λοιπόν τον Έλληνα επιθετικό με Targaryen (;) από το Game of Thrones και ανέφερε ότι μάλλον ήταν μετεγγραφή ρεκόρ για τη Φούλαμ, στάθηκε στις διατροφικές του συνήθειες του Μήτρογλου.

“Τον Ιανουάριο, κατά τη μάχη της παραμονής, χρειαζόμασταν έναν επιθετικό. Οπότε πήραν τον Κώστα Μήτρογλου. Ετσι νομίζω ότι ήταν το όνομά του. Αυτός ο γ…ς δεν σταματούσε να τρώει, όλη την ώρα τον έβλεπες να περπατάει γύρω στο προπονητικό κέντρο με μια γ…η μπάρα πρωτεΐνης” ανέφερε ο Σίντγουελ.

"He did not stop eating"

"He looked liked a Targaryen from Game of Thrones"@sjsidwell didn't mince his words when talking about the signing of Kostas Mitroglou.

(@FootballJOE)pic.twitter.com/KQ68eIFKyS

— Fulhamish (@FulhamishPod) September 11, 2019