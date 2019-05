Αγγλικό… τρεμπλ! Θρίαμβος για Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Κυπέλλου

Με τον ιδανικότερο τρόπο έκλεισε τη σεζόν στην Αγγλία η Μάντσεστερ Σίτι. Μετά τον τίτλο στην Premier League και το League Cup, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, κατέκτησε και το Κύπελλο, με το εμφατικό 6-0 επί της Γουότφορντ στον 138ο τελικό που διεξήχθη στο «Γουέμπλεϊ».

Οι «πολίτες»έγραψαν έτσι… ιστορία, αφού έγιναν η πρώτη αγγλική ομάδα που καταφέρνει να πανηγυρίσει το «τρεμπλ» στις εγχώριες διοργανώσεις!

Οι… προβλέψεις για ένα εύκολο απόγευμα για την Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαιώθηκαν πλήρως εντός του αγωνιστικού χώρου, με τους «πολίτες» να «καθαρίζουν» από το πρώτο κιόλας ημίχρονο τη νίκη, όταν πέτυχαν τα δύο τέρματα με τους Νταβίντ Σίλβα (26΄) και Στέρλινγκ (38΄).

Η… υπερομάδα του Γκουαρντιόλα δεν έβγαλε το πόδι απ’το γκάζι στην επανάληψη κι έφτασε στο εντυπωσιακό 6-0 με τα τέρματα των Ντε Μπρόιν (61′), Γκάμπριελ Ζέσους (68′) και Στέρλινγκ (81′ και 87′).

