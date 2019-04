Ξέφυγαν τα πράγματα στο Άμστερνταμ, με φίλους της Γιουβέντους να δημιουργούν σοβαρά επεισόδια λίγο πριν την αναμέτρηση της ομάδας τους με τον Άγιαξ για το Champions League.

Χιλιάδες Ιταλοί βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας για το μεγάλο ματς, αλλά τα έκαναν όλα… μπάχαλο στους δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία, οι οποίες έχουν ήδη φέρει και 116 συλλήψεις, σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα.

Current scenes in Amsterdam right now ahead of the match Ajax v Juventus pic.twitter.com/sW7gdHJM0r

— 80s Casual Clothing (@casual_80s) April 10, 2019