«Άγρια» επεισόδια στην Καταλονία! Πιθανές επιπτώσεις στo Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

Οξύνεται σιγά σιγά η κατάσταση στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη. Διαδηλωτές συγκρούσθηκαν με την αστυνομία, έπειτα από διαδήλωση που διοργανώθηκε για τρίτη συνεχόμενη νύκτα στην Καταλονία, με τις τοπικές Αρχές να καταγγέλλουν τα επεισόδια και την ισπανική κυβέρνηση να προειδοποιεί πως θα επέμβει δυναμικά.

Έπειτα από την ειρηνική πορεία που πραγματοποιήθηκε από χιλιάδες Καταλανούς, οι οποίοι διαδήλωναν για την καταδίκη 12 Καταλανών πολιτικών σε ποινές έως 13 χρόνια από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης, εκατοντάδες νέοι ακτιβιστές με σκούρα ρούχα, μάσκες και κράνη μηχανής, άναψαν φωτιές κι ύψωσαν οδοφράγματα, πυρπόλησαν αυτοκίνητα κι έριξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ και «αντικείμενα με οξέα» στις ειδικές κατασταλτικές δυνάμεις της αστυνομίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι ταραξίες προσπάθησαν επίσης να ρίξουν φωτοβολίδες εναντίον του ελικοπτέρου της αστυνομίας.

Μπροστά από τα οδοφράγματα, οι ακτιβιστές φώναζαν «δεν είναι βία, είναι αυτοάμυνα», ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε πως έγιναν πάνω από 20 συλλήψεις.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Καταλονίας, όπως η Ταραγόνα και η Λιέιδα. Η χθεσινή (16.10.2019) διαδήλωση είχε οργανωθεί από τις Επιτροπές Άμυνας της Δημοκρατίας (CDR), που σε χθεσινό ανακοινωθέν τους τονίζουν πως «έχουμε πάρει έναν δρόμο χωρίς επιστροφή» και πως «δεν πέφτουμε στην παγίδα όσων θέλουν να μας παροπλίσουν». Κάλεσαν δε την τοπική αυτονομιστική κυβέρνηση «να κάνει ένα βήμα παραπάνω, σπάζοντας τους δεσμούς με την ισπανική κυβέρνηση».

Violent protests continue in Barcelona for a second day over the jailing of nine Catalan separatist leaders. pic.twitter.com/aywnkqeF5R

“All we get is repression from Spain.”

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, ο πρόεδρος της Καταλονίας Κιμ Τόρα –ο οποίος διαρκώς καλεί τους συμπολίτες του να διαδηλώνουν την αντίθεσή τους στην καταδίκη των Καταλανών πολιτικών– καταδίκασε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του τις βιαιοπραγίες, αποδίδοντάς τες σε «μία ομάδα που παρείσφρησε στις διαδηλώσεις και σε προβοκάτορες». Ο ίδιος τόνισε πως «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα επεισόδια που είδαμε στους δρόμους μας. Θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως», προσθέτοντας ωστόσο πως «είναι φυσιολογικό και είναι καλό να διαδηλώνουμε ενάντια σε μία τόσο ιταμή δικαστική απόφαση».

Protests have erupted on the streets of Barcelona, after Spain's Supreme Court sentenced nine Catalan separatist leaders to between nine and 13 years in jail.

For more news from around the world, click here: https://t.co/6l3NEnnEwB pic.twitter.com/s97PwHHaBv

— Sky News (@SkyNews) October 15, 2019