Αγχώθηκε, νίκησε και… περιμένει! Στο +5 η Σίτι – video

Μια ακόμα αγωνιστική χωρίς… στάση! Η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο στο «Βίκαρατζ Ρόουντ» απέναντι στη Γουότφορντ, νίκησε με 2-1 και αποσπάστηκε πέντε βαθμούς από τη δεύτερη Λίβερπουλ, που θα παίξει το βράδυ της Τετάρτης (5/12) με την Μπέρνλι στο πλαίσιο της -εμβόλιμης- 15ης αγωνιστικής στην Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαχρέζ, που έδωσε την ασίστ στον Σανέ (40’) για το 1-0 και έκανε στο 51’ το 2-0,μετά από υπέροχο συνδυασμό των φιλοξενούμενων.

Man of the Match, @Mahrez22 was on fire! 🔥 Any guesses on where he heated up?! 😏

🔶 1-2 🔵 #WATMCI @sure #mancity pic.twitter.com/Tqv2iSvB33

— Manchester City (@ManCity) December 4, 2018