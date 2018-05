Σε ένα τρομερό Classico, που είχε εξαιρετικό ρυθμό, γκολάρες, αλλά και πολλή… φασαρία για τη διαιτησία, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες με 2-2, με «νικήτρια» την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Δείτε το LIVE του Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης από το newsit.gr

Με το ματς να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, το κίνητρο και για τις δύο ομάδες ήταν το αήττητο των «μπλαουγκράνα» στο πρωτάθλημα, με τους γηπεδούχους να το διατηρούν τελικά, αφού τα γκολ του Ρονάλντο και του Μπέιλ, δεν κατάφεραν να «υπερκεράσουν» αυτά των Σουάρες και Μέσι.

Το Classico πήρε από την αρχή «φωτιά», αφού μόλις στο 10ο λεπτό, η Μπαρτσελόνα «ξεδιπλώθηκε» εξαιρετικά στην αντεπίθεση και ο Σουάρες με πλασέ στην κίνηση από σέντρα ακριβείας του Σέρχι Ρομπέρτο έκανε το 1-0.

Η Ρεάλ κατάφερε όμως να βρει αμέσως «απάντηση», με δική της ωραία επιθετική προσπάθεια και τον Ρονάλντο να «σιωπαίνει» το Καμπ Νόου, στο 16ο λεπτό του αγώνα, με κοντινή προβολή.

To 1-1 έφερε σε μία ισορροπία το ματς, η οποία και διαταράχθηκε λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, χάρη σε δύο διαιτητικές αποφάσεις. Στο 46ο λεπτό, ο Μπέιλ «πάτησε» από πίσω το πόδι του Ουμτιτί, αλλά οι διαιτητές δεν έδειξαν ούτε κίτρινη στον Ουαλό.

🤔 @GarethBale11 was given just a warning for this challenge on @samumtiti… Thoughts?

#LaLiga #ElClasico #BarcaReal pic.twitter.com/9rGE5CcycC

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2018