Άκουσε… καμπάνα ο Νεϊμάρ! video

Η πειθαρχική επιτροπή της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF) επέβαλε αποκλεισμό τριών αγωνιστικών στον Νεϊμάρ για τη λογομαχία που είχε με οπαδό, μετά την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Κυπέλλου από τη Ρεν με 6-5 στα πέναλτι (κανονική διάρκεια και παράταση 2-2).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στον Βραζιλιάνο επιθετικό, εκτός από την «καμπάνα» των τριών αγωνιστικών, επιβλήθηκε και μια επιπλέον ποινή δύο αγωνιστικών με αναστολή.

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού της 27ης Απριλίου, ο Νεϊμάρ φάνηκε να χτυπάει έναν οπαδό που προσπάθησε να τον καταγράψει με το κινητό τηλέφωνό του, καθώς ο 27χρονος άσος πήγαινε να πάρει το μετάλλιό του.

Neymar punching a fan after their loss to Stade Rennais 😳 pic.twitter.com/SgOXUHDuf4

— Football Daily (@footballdaily) April 28, 2019