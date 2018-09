Αλλαγή «βόμβα» σε Champions και Europa League! Καταργούν το εκτός έδρας γκολ

Μια είδηση «βόμβα» για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο προέκυψε από τη συνάντηση των κορυφαίων προπονητών της Ευρώπης, αφού κατόπιν πρότασής του, η UEFA θα εξετάσει την κατάργηση του εκτός έδρας γκολ στις διοργανώσεις της.

Πρόκειται φυσικά για έναν κανονισμό με πολλά χρόνια ισχύος τόσο στο Champions League, όσο και στο Europa League, αλλά και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις, ο οποίος και έχει κρίνει χιλιάδες προκρίσεις στο παρελθόν.

Το «τέλος εποχής» όμως για τον συγκεκριμένο κανόνα φαίνεται ότι είναι πλέον προ των πυλών, αφού μετά από πολλές εισηγήσεις τα τελευταία χρόνια, οι κορυφαίοι προπονητές της Ευρώπης, με προεξάρχοντα τον Μουρίνιο, συμβούλευσαν την UEFA, πως έχει έρθει η ώρα για αυτή τη μεγάλη αλλαγή.

Some of Europe's top coaches have raised a number of issues with Uefa, including the use of the away-goals rule. More: https://t.co/EIhFqFh4cb pic.twitter.com/cm6HqnO5dU — BBC Sport (@BBCSport) September 5, 2018

Υπενθυμίζεται ότι με το εκτός έδρας γκολ, σε παιχνίδια μέσα-έξω για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η ομάδα με τα περισσότερα εκτός έδρας γκολ, προκρινόταν ακόμη και σε περίπτωση ίδιων αποτελεσμάτων και διαφοράς στα τέρματα.