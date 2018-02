Στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα ανέβηκε η Ρεάλ Μαδρίτης, που επικράτησε εκτός έδρας την Λεγανές με 3-1, σε εξ αναβολής ματς.

Χωρίς τους Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Τόνι Κρόος στη σύνθεση της, η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να φτάσει για μια ακόμη φορά την ανατροπή. Στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων βρέθηκε ο Δημήτρης Σιόβας, αλλά αντικαταστάθηκε στο 46΄ από τον Μαντοβάνι.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6′, με τον Μπουστίνθα να… βουτά με αυτοθυσία στα πόδια του Τεό -που πήγε να διώξει- και με κεφαλιά – ψαράκι να κάνει πάνω στη γραμμή το 1-0.

Bustinza's opener for @CDLeganes was unusual…

But you have to commend him for his bravery.

👏https://t.co/5Xa05e9Xg6 pic.twitter.com/cI4kNGBdu9

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) February 21, 2018