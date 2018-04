Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει «πελάτη» τη Μπάγερν και με το 1-2 μέσα στο Μόναχο, έγινε και πάλι το φαβορί για την πρόκριση κόντρα στους Βαυαρούς, που αυτή τη φορά, οδηγεί στον τελικό του Champions League στο Κίεβο.

Ούτε το προβάδισμα στο σκορ με τον Κίμιχ, ούτε η μέτρια βραδιά του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν αρκετά για τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία αποδείχθηκε ανίκανη να σταματήσει τη «Βασίλισσα» και χάνοντας αρκετές ευκαιρίες στην εστία του Νάβας, «είδε» τους Μαδριλένους να ολοκληρώνουν μία ανατροπή που τους φέρνει και πάλι «στα σχοινιά».

Το τελικό 1-2 ήταν ουσιαστικά και μία επανάληψη του περσινού αγώνα για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, το οποίο και έδωσε και τότε προβάδισμα πρόκρισης στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη ρεβάνς η Μπάγερν είχε στείλει βέβαια το παιχνίδι στην παράταση στο Μπερναμπέου, με δικό της 1-2, σκορ το οποίο και θα πρέπει να ψάξει για δεύτερη συνεχή χρονιά, αν θέλει να αποτρέψει έναν ακόμη αποκλεισμό της από τη «Βασίλισσα».

Το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων στην πρωτεύουσα της Ισπανίας θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα (01/05), με τη Ρεάλ να είναι πάντως το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στο τρίτο σερί τελικό της στο Champions League.

Άσχημα ξεκίνησαν το παιχνίδι στο Μόναχο και οι δύο ομάδες, με αμφότερες να μην μπορούν να βρουν ρυθμό στην αρχή, εξαιτίας και των συνεχόμενων διακοπών. Μόλις στο 7ο λεπτό άλλωστε είχαμε και την πρώτη -αναγκαστική- αλλαγή του ματς, με τον Ρόμπεν να αποχωρεί και στη θέση του να περνά ο Τιάγκο Αλκάνταρα.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι η πρώτη ευκαιρία του ματς, ήρθε στο 19ο λεπτό, με ένα σουτ από πολύ μακριά του Ραφίνια που μπλόκαρε ο Νάβας. Η Ρεάλ απάντησε με ένα καλό σουτ του Καρβαχάλ μέσα από την περιοχή και κάπως έτσι φθάσαμε στο 28ο λεπτό του αγώνα.

Μία εξαιρετική κάθετη του Χάμες Ροντρίγκες, έβγαλε στην αντεπίθεση τον Κίμιχ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από δεξιά και με δυνατό σουτ νίκησε το Νάβας. Ο τερματοφύλακας των Μαδριλένων φέρει ξεκάθαρα ευθύνη για το γκολ, αφού το σουτ ήταν στην κλειστή του γωνία και ο ίδιος είχε κακή αντίδραση.

Το γκολ της Μπάγερν πάντως, “ξύπνησε” το ματς, με τους Βαυαρούς να “πιέζουν” και για ένα δεύτερο γκολ. Στο 34′ ο Ριμπερί έκανε κακό κοντρόλ σε τετ-α-τετ, στο 39΄ο Χούμελς σούταρε από κοντά, πάνω από τα δοκάρια και στο 42′ το σουτ του Μίλερ κόντραρε πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Ό,τι δεν κατάφερε όμως η Μπάγερν σε αυτές τις φάσεις, το πέτυχε η Ρεάλ! Στην πρώτη της επίσκεψη μετά από ώρα στην περιοχή των Βαυαρών, οι αμυντικοί των πρωταθλητών Γερμανίας δεν μπόρεσαν να διώξουν ένα γύρισμα από δεξιά και ο Μαρσέλο με ένα τρομερό μονοκόμματο σουτ, ισοφάρισε για τη “Βασίλισσα”.

Bayern Munich vs Real Madrid | Marcelo (GOAL) 44'

Marcelo in 2017/18:

Paris

Juventus

Bayern

The man for the big occasion

