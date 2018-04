Οι Μπακς βρίσκονται μια νίκη πριν «κλειδώσουν» την είσοδο τους στα πλέι οφ και θα το οφείλουν και φέτος σε μεγάλο βαθμό στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek freak» ήταν σε έναν ακόμα φετινό αγώνα εκπληκτικός και οδήγησε τους Μπακς στην εντός έδρας νίκη επί των Σέλτικς και στο 42-36.

Ο Αντετοκούνμπο είχε 29 πόντους (11/19δ., 0/3τρ., 7/8β.), 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα, αλλά και 5 λάθη κόντρα στους «Κέλτες».

The best from The Greek Freak in the WIN over Boston:

29 PTS | 11 REB | 6 AST | 1 STL | 2 BLK pic.twitter.com/jAoaeOB6h5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 4, 2018