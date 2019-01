Αντετοκούνμπο: Το double-double του “Greek freak” κόντρα στους Τζαζ – video

Οι Μπακς δεν είχαν εύκολο έργο κόντρα στους Τζαζ. Μετά όμως από ένα εξαιρετικό τέταρτο δωδεκάλεπτο, εκεί όπου είχαν επιμέρους σκορ 31-16, τα “ελάφια” κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη με 114-102.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ένα ακόμα ματς απολαυστικός. Ο “Greek freak” έφτασε στο double-double με 30 πόντους (13/26 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/6 βολές) και 10 ριμπάουντ, ενώ είχε επίσης 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 κοψίματα, σε 35 λεπτά συμμετοχής.

Another day in the office for The Greek Freak:

30 PTS | 10 REB | 2 BLK pic.twitter.com/8f4XeA2Nhn

