Απαράδεκτο πρωτοσέλιδο στην Ιταλία με Λουκάκου – Σμόλινγκ! “Black Friday”

Την ώρα που οι ρατσιστικές αντιδράσεις των οπαδών στα γήπεδα της Serie A δεν σταματούν, η ιταλική “Corriere dello Sport” έρχεται να κάνει ένα απαράδεκτο πρωτοσέλιδο, με φόντο το αυριανό (06.12.2019) μεγάλο ματς της Ίντερ με τη Ρόμα.

Η ιταλική εφημερίδα χρησιμοποίησε τις φωτογραφίες των Λουκάκου και Σμόλινγκ (πρώην συμπαίκτες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και κυκλοφόρησε με τον τίτλο “Black Friday”!

Τα social media πήραν “φωτιά” και οι υπεύθυνοι της εφημερίδας προσπάθησαν να το… μαζέψουν, τονίζοντας πως ο τίτλος χρησιμοποιήθηκε για τον ακριβώς αντίθετο λόγο: “Είναι γνωστό πως και οι δύο παίκτες έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση κατά των ρατσιστικών επεισοδίων. Ήταν μια προσπάθεια να συγκρίνουμε τις ομάδες που με αυτούς τους δύο στα ρόστερ τους τα πηγαίνουν καλύτερα σε σχέση με πέρσι”.

Shocking front page by Il Corriere dello Sport as they preview Lukaku going up against Smalling in the Friday night game as 'Black Friday' pic.twitter.com/UpVskExxvI

