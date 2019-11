Απίθανη γκάφα από μία από τις κορυφαίες εταιρείες αθλητικών ειδών, αφού έκανε τραγικό λάθος στο σχεδιασμό των εμφανίσεων της εθνικής ομάδας της Ρωσίας.

Οι νέες φανέλες έφεραν το σήμα… άλλης χώρας και συγκεκριμένα της Σερβίας, που είναι όντως παρεμφερές, με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντικό πρόβλημα για τους Ρώσους. Όπως έγινε μάλιστα γνωστό, το γεγονός αναγκάζει τη ρωσική ομοσπονδία να δώσει παλιές φανέλες στους παίκτες της για τα παιχνίδια με το Βέλγιο και το Σαν Μαρίνο για τα προκριματικά του Euro 2020, αναμένοντας πια μια νέα παρτίδα από τον κολοσσό των αθλητικών ειδών.

Russia set to wear old kit against Belgium in Euro 2020 qualifier after Adidas invert flag colours on new jerseys https://t.co/bFCkHLOd2X

— MailOnline Sport (@MailSport) November 13, 2019