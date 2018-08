Απίστευτη κίνηση φίλου της ΑΕΚ στη Σκωτία! Αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο – video

ΑΕΚ και Σέλτικ ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League, όμως η εικόνα στις εξέδρες του Σέλτικ Παρκ ανέδειξε νικητές τους φιλάθλους. Οι φίλοι και των δύο ομάδων αντάλλαξαν διακριτικά και κασκόλ πριν την έναρξη του αγώνα, ενώ την παράσταση έκλεψε ένας οπαδός της Ένωσης, που κατάφερε να κάνει όλο το γήπεδο να τον χειροκροτήσει.

Κι αυτό γιατί, ζήτησε ειδική άδεια για να περάσει στις κερκίδες των Σκωτσέζων και να χαρίσει μία εμφάνιση της ΑΕΚ, σε ένα μικρό παιδάκι, που βρισκόταν σε αναπηρικό καροτσάκι. Το video έγινε γρήγορα viral, με άπαντες να αποθεώνουν την ενέργεια του φιλάθλου.

Don’t let this go unnoticed bhoys. AEK fans showed true respect yesterday, and were a welcome addition to Celtic Park. Seriously fair play to them👏 pic.twitter.com/QbmsEgOuUc

