Φίλαθλος στη Ρωσία κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης 15 ημερών, αφού πέταξε ζωντανό κόκκορα σε προπονητή αντίπαλης ομάδας από το Βλαντιβοστόκ.

Συγκεκριμένα την Κυριακή(15/4) η ομάδα από τα Βλαντιβοστόκ, αγωνιζόταν εκτός έδρας με την Φάκελ Βορονέζ και εκεί συνέβη το ομολογουμένως παράξενο σκηνικό. Όπως φαίνεται οι οπαδοί των γηπεδούχων δεν έχουν συγχωρέσει το γεγονός ότι ο Γκριγκόριαν είχε αφήσει την ομάδα τους, για λογαριασμό της Τόνσο την περίοδο 2013/2014. Η συγκεκριμένη κίνηση δικαιολογείται με τον όρο ότι οι γίλοι της ομάδας απόκαλούν τον Γκριγκόριαν κόκκορα, για το ότι είχε φύγει.

A fan of Luch-Energiya, the 2nd tier Russian Football National League club in the country's Far Eatsern city of Vladivostok, throws a live rooster onto the pitch in protest at manager Aleksandr Grigoryan 🐓 pic.twitter.com/JBbxfLjcTX

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) April 16, 2018