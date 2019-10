Απίστευτο! Αλεξιπτωτιστής έκανε “ντου” στο Σασουόλο – Ίντερ

Μπερδεύτηκε; Τον… πήρε ο άνεμος ή απλά ήθελε να κλέψει τις εντυπώσεις αλλά δεν τα κατάφερε με τον ιδανικό τρόπο; Ένας αλεξιπτωτιστής προκάλεσε τη μικρή διακοπή του αγώνα της Ίντερ στην έδρα της Σασουόλο, για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Το περιστατικό έγινε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του «Ρέτζιο Εμίλια», με τους άνδρες ασφαλείας να μεταφέρουν άμεσα εκτός αγωνιστικού χώρου τον άγνωστο άνδρα και το παιχνίδι να συνεχίζεται.

And here comes the parachutist doing his counterattack while Sassuolo-Inter is ongoing.

Hilarious how after landing he looks he turns left and right almost surprised that nobody yet is coming to get him 😂 pic.twitter.com/UeJuEYrgYv

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 20, 2019