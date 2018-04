Απίστευτο χουνέρι! «Τρελή» ανατροπή από Γιουνάιτεντ – Τριάρα… αναβολής στη Σίτι

Με τέτοια ματς φτιάχτηκε ο.. μύθος της Premier League Η Μάντσεστερ Σίτι ήθελε να «κλειδώσει» μαθηματικά το πρωτάθλημα με «τρίποντο» κόντρα στη Γιουνάιτεντ. Οι «πολίτες» προηγήθηκαν με 2-0 μέσα στην έδρα τους, αλλά στη συνέχεια δέχθηκαν απίστευτη «σφαλιάρα».

A @PaulPogba brace and a @ChrisSmalling goal make it a derby day to remember for United. Not a bad second half, eh Reds?! 🔥🔴 pic.twitter.com/MQc704Rpw8

Με τον Πογκμπά να έχει βάψει το μαλλί του γαλάζιο πριν το ματς και να σκοράρει δυο φορές σε δύο λεπτά, η Γιουνάιτεντ έκανε το 2-2 και τελικά πήρε το «διπλό» με το τέρμα του Σμόλινγκ και την απόκρουση του Ντε Χέα στο 90’!

Η Σίτι φυσικά δεν πρόκειται να χάσει τον τίτλο του πρωταθλητή, αφού απέχει 13 βαθμούς από τη Γιουνάιτεντ, αλλά η νέα σφαλιάρα που δέχθηκε μέσα σε λίγες μέρες (σ.σ προηγήθηκε μεσοβδόμαδα η ήττα με 3-0 από τη Λίβερπουλ) χαλάει πολύ το κλίμα στην ομάδα του Γκουαρντιόλα, ενόψει μάλιστα και του επαναληπτικού με τους «ρεντς».

Το ματς ξεκίνησε με διαμαρτυρίες για τους γηπεδούχους, που ζήτησαν πέναλτι, για χέρι του Γιανγκ. Οι «πολίτες» βρήκαν τη Γιουνάιτεντ να αμύνεται, κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα και άνοιξαν τελικά το σκορ στο 25’ με την κεφαλιά – δυναμίτη του Κομπανί.

Οι «πολίτες» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και πέντε λεπτά αργότερα έφτασαν στο 2-0 με το όμορφο πλασέ του Γκουντογκάν εντός περιοχής. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να φτάσουν και σε άλλα γκολ πριν ο Άτκινσον στείλει τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια.

Ξαφνικά, τα πράγματα στην επανάληψη άλλαξαν, αμέσως μετά το δοκάρι που είχε ο Στέρλινγκ (50′). Ο… μέτριος Πογκμπά σημείωσε δυο γκολ μέσα σε δυο λεπτά (έφτασε τα 5 στο πρωτάθλημα), έκανε το 2-2 και σόκαρε το Έτιχαντ. Στο 69’ ήρθε ο Σμόλινγκ και με πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Έντερσον για την ολική ανατροπή (2-3).

Οι «πολίτες» βγήκαν στην επίθεση για να.. γυρίσουν το ματς και στο 79’ ζήτησαν και πάλι πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γιανγκ στον Αγκουέρο.

Much as I dislike Manc sides, for a neutral you have to agree that big games need VAR… Ashley Young red card and a penalty methinks.#ManchesterDerby pic.twitter.com/Y5jQjEfJvz

— Rocky the King (@RTKafc_insider) April 7, 2018