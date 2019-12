Απίθανη αποκάλυψη για Φίγκο και Γκουαρδιόλα! “Δεν είχαμε ερωτική σχέση” λέει ο Πορτογάλος

Μία απίθανη αποκάλυψη για το… ευρύτερο κοινό έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα, Λουίς Φίγκο, καθώς ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Οι δυο τους ήταν συμπαίκτες στους “μπλαουγκράνα” και συγκάτοικοι, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Πορτογάλος, αλλά στη Βαρκελώνη φαίνεται ότι υπήρχα φήμες και για ερωτική σχέση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές.

Ο ίδιος ο Φίγκο πάντως, το αρνήθηκε στη συνέντευξή του στο ICON, υποστηρίζοντας ότι “ο Γκουαρδιόλα είναι ένας εξαιρετικός φίλος. Ήταν και συγκάτοικός μου, αλλά δεν είχαμε κάτι άλλο. Μου αρέσουν οι γυναίκες».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι και οι δύο τους είναι παντρεμένοι πολλά χρόνια, έχοντας και από τρία παιδιά ο καθένας.

