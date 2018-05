Η Jiangsu Suning και η Tianjin Quanjian βρέθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι στα προημιτελικά του Κυπέλλου στην Κίνα και ο Γκάμπριελ Παλέτα κλήθηκε να αναλάβει μία από τις εκτελέσεις.

Το αποτέλεσμα όμως ήταν ένα… viral βίντεο, αφού ο Ιταλός αμυντικός ξεπέρασε ακόμη και τη «μυθική» πια, εκτέλεση του Σέρχιο Ράμος, στέλνοντας τη μπάλα πολύ, πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Η Jiangsu Suning πήρε πάντως την πρόκριση, με τους συμπαίκτες του να σώζουν τον Παλέτα, από τη μήνη των οπαδών.

Former AC Milan defender Paletta steps up to take a penalty in China. Shoots over the moon. SergioRamosesque, right? The pitch played a big role, though. #ACMilan #SerieA pic.twitter.com/FG6QamKRwk

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 1, 2018