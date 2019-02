Από ανατροπή σε ανατροπή! Η Σίτι ήταν… υπέροχη στη Γερμανία – videos

Έπαιζε με 10 παίκτες από το 68΄και είδε την Σάλκε να φτάνει σε ανατροπή στο πρώτο ημίχρονο, με δύο πέναλτι! Η Μάντσεστερ Σίτι όμως απέδειξε ότι διανύει μια πολύ φορμαρισμένη περίοδο και με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά πέτυχε νίκη πρόκρισης μέσα στη Γερμανία με 3-2.



Η εικόνα του αγώνα ήταν η… αναμενόμενη με το ξεκίνημα του. Η Σίτι είχε τον έλεγχο και την κυκλοφορία της μπάλας και έπαιξε κόντρα στη Σάλκε όπως η… γάτα με το ποντίκι! Οι “πολίτες” πλησίασαν τα αντίπαλα καρέ και στο 18′ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Νταβίντ Σίλβα εκμεταλλεύτηκε το λάθος των Φέρμαν και Σανέ και έδωσε… πάρε – βάλε πάσα στον Σέρχιο Αγκουέρο για το 0-1.

Ο Σέρχιο Αγουέρο σκόραρε για πέμπτη σερί σεζόν στη φάση των «16» του Champions League. Μάλιστα αυτό ήταν το 10ο γκολ του στα επτά τελευταία ματς!

Η πρώτη καλή στιγμή της Σάλκε στο ματς ήρθε στο 24′, με το σουτ του Ουτ να περνά δίπλα από το δοκάρι των “πολιτών”. Οι Γερμανοί ανέβασαν “στροφές” και στο 35′ ζήτησαν και πήραν πέναλτι με τη χρήση του VAR (ο Καλιτζούρι έκανε το σουτ εκτός περιοχής και η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Οταμέντι). Πέντε λεπτά αφού έγινε το χέρι, ο Μπαντελέμπ εκτέλεσε εύστοχα για το 1-1.

To Danny Mills: how on earth can you think that his arm there is in a natural position? Penalty all day long. Well spotted VAR! #bbcfootball pic.twitter.com/dSvn3BJsRg

— Robin Peckitt (@RobinPeckitt) February 20, 2019