Από τον Ολυμπιακό στη Νότιγχαμ ο Ανσαριφάρντ!

Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Νότιγχαμ. Σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο, Γουίλ Άνγουϊν, ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή των Πειραιωτών για την Αθήνα, ύστερα από το παιχνίδι με την Μπέρνλι.

Αντίθετα, έμεινε στην Αγγλία, προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Νότιγχαμ και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην αγγλική ομάδα.

«Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ θα υπογράψει στη Φόρεστ σήμερα. Δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή του Ολυμπιακού για την Αθήνα», αναφέρει το tweet του Γουίλ Άνγουϊν.

Karim Ansarifard to join Forest today. He didn’t travel back with the rest of the Olympiakos squad to Athens

